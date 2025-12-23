Fürstenpaar von Monaco besucht Weihnachtsshow-Premiere

Kein Wunder also, dass die Fürstin bei dem Event so gut gelaunt war. Für den Besuch der Weihnachtsshow erschien sie in einem natürlichen Look. Ihre inzwischen wieder längeren Haare trug sie offen und glatt. Dazu kombinierte sie einen langen Mantel, Stiefel und Handtasche in Brauntönen. Auch Prinzessin Stéphanie und ihre Tochter Camille hatten sich für wärmende Mäntel entschieden, die sie zu blauen Jeans trugen.