Fürstin Charlène feiert besonderen Moment mit ihrer Tochter

Fürstin Charlène befand sich aufgrund gesundheitlicher Probleme monatelang in Südafrika und konnte erst im November des vergangenen Jahres zurück nach Monaco reisen. Daraufhin begab sie sich in eine Klinik, Mitte März dieses Jahres hiess es dann von Palastseite, dass Charlène wieder zurück in Monaco sei. Anfang Mai hatte sie ihren ersten offiziellen Auftritt seit ihrem Klinikaufenthalt hingelegt und gemeinsam mit ihrer Familie die Formel-E-Weltmeisterschaft in Monaco besucht.