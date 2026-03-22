Fürstin Charlène strahlt beim Rosenball

Prinzessin Akiko von Mikasa (44) aus Japan gab in diesem Jahr ihr Rosenball–Debüt. Für den Abend wählte Akiko ein Ensemble aus rosafarbenem Oberteil und floralem Rock – ein zurückhaltender, aber eleganter Kontrast zu dem Glamour–Look der Fürstin. Wie es von offizieller Stelle hiess, war die Prinzessin im Rahmen diplomatischer Feierlichkeiten zwischen den beiden Ländern angereist, um nicht nur am Rosenball teilzunehmen, sondern unter anderem zuvor auch ein Rugby–Turnier im Fürstentum zu besuchen. Über das Jahr hinweg sollen mehrere Veranstaltungen stattfinden, um die diplomatischen Beziehungen zwischen Monaco und Japan zu würdigen.