Fürstin Charlène: Süsse Aufnahme mit ihren Zwillingen

Während in Deutschland der Muttertag bereits am 12. Mai gefeiert wurde, stehen in Monaco die Mamas am 26. Mai im Mittelpunkt. Zu diesem Ehrentag hat der monegassische Palast eine Aufnahme von Fürstin Charlène (46) veröffentlicht, auf der sie zusammen mit ihren Zwillingen Gabriella und Jacques (9) zu sehen ist.