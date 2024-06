Fürstin Charlène überrascht im gewagten Cut-out-Kleid

Fürstin Charlène (46) begleitete ihren Ehemann, Fürst Albert II. (66), am Dienstag zur Abschlussfeier des 63. Monte–Carlo Television Festivals. Dabei verblüffte sie die Anwesenden in einem weissen One–Shoulder–Ballkleid mit diagonalen Cut–outs, in die ein Spitzenstoff eingearbeitet war.