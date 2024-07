Fürstin Charlène überrascht mit knalligem Look in Monaco

Es ist nicht der erste monochrome Look der ehemaligen Schwimmerin, denn schon Ende Juni verkörperte sie diesen Trend bei der Präsentation des olympischen Teams von Monaco für die anstehenden olympischen Sommerspiele in Paris. Hier trug sie einen vollkommen weissen Anzug, während Fürst Albert II. einen roten Blazer und eine weisse Anzughose trug. Allgemein ist die Fürstin für ihre gewagten und auffälligen Modeentscheidungen bekannt und zeigt sich häufiger in ausgefallenen Looks.