Fürstin Charlène und Fürst Albert im Partnerlook mit ihren Zwillingen

Fürst Albert II. von Monaco (67) hat sich am vergangenen Mittwoch mit seiner Familie in der französischen Gemeinde Matignon gezeigt. Seine Ehefrau Charlène von Monaco (47) begleitete ihn ebenso wie die gemeinsamen Zwillinge, Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella (10). Die Familie zeigte sich durch ihre Looks harmonisch vereint.