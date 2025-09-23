Fürstin Charlène von Monaco: Glamour-Auftritt beim Ballon d'Or

Zum Schluss des Abends wurden die Hauptpreise für die Fussballerin und den Fussballer des Jahres vergeben: Der Ballon d'Or der Frauen ging wie bereits vergangenes Jahr an die FC–Barcelona–Spielerin Aitana Bonmatí (27), die bei der EM im Juli für die spanische Nationalmannschaft überzeugte und zum dritten Mal mit dem Preis ausgezeichnet wurde. Die Trophäe der Männer verlieh Ronaldinho an Ousmane Dembélé (28), der für Paris Saint–Germain aufläuft. Für den französischen Nationalspieler ist es der erste goldene Ball.