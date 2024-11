Fürstin Gracia Patricia: Die erste Königin der Herzen

In seiner Not verkauft Rainier Anteile seiner Spielcasino–Gesellschaft an den griechischen Milliardär Aristoteles Onassis (1906–1975). Das macht vor allem den griechischen Reeder reich, der den jungen Fürsten auch zu einer schnellen Heirat drängt, weil er seine Pfründe an der Côte d'Azur nicht so schnell wieder an Frankreich loswerden will. Onassis hat auch eine perfekte Kandidatin: Marilyn Monroe (1926–1962), damals 29. Die stellt zwei Fragen: «Ist er reich?» und «Sieht er gut aus?». Als sie ein Foto von Rainier sieht, ist sie begeistert. Sie weiss auch schon, wie sie ihn herumkriegt: «Lassen Sie mich zwei Tage mit ihm allein, dann garantiere ich Ihnen, er will mich so schnell heiraten, dass kaum noch Zeit ist, einen Standesbeamten zu holen.»