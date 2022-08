Furtwängler, Klitschko und Co.: Promi-Trennungen nach Jahrzehnten Ehe

Die Ehe von Maria Furtwängler und Hubert Burda (82) ist nach mehr als 30 Jahren in die Brüche gegangen. Das bestätigte die Sprecherin der «Tatort»-Schauspielerin auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news. In einer Erklärung heisst es zudem, dass man «bereits seit geraumer Zeit getrennte Wege» gehe.