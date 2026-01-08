Fuss gebrochen: Foo Fighters müssen auf Gitarrist Pat Smear verzichten

Die Foo Fighters haben bekannt gegeben, dass ihr langjähriger Gitarrist Pat Smear (66) «einige Termine» der aktuellen Tournee verpassen wird. Grund ist ein Fussbruch, den er sich bei einem «bizarren Gartenunfall» zugezogen hat. Jason Falkner (57), Gitarrist von Beck, St. Vincent und Jellyfish, wird Smear bei den Konzerten vertreten. Nach Angaben des Branchenblatts «Variety» handelt es sich offenbar nur um drei Konzerte im Januar, die in Mexiko, Los Angeles und Texas stattfinden.