Fussball-EM: Bestwert bei TV-Quoten - und jubelnde Promis im Stadion

Auch ein Donnerstagsspiel hat es aus Promi–Sicht in sich

Das dritte und letzte Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft findet am Sonntag (23. Juni) gegen die Schweiz statt. Anpfiff in Frankfurt am Main ist um 21 Uhr. Royal–Fans werden aber schon am Donnerstag (20. Juni) auf ihre Kosten kommen, denn Prinz William (41) und König Frederik (56) haben sich für das England–Dänemark–Spiel ab 18 Uhr ebenfalls im Frankfurter Stadion angekündigt.