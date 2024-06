Fussball-EM: Deutschlandspiel beschert dem ZDF erneut Traumquoten

Laut AGF Videoforschung sahen ab 21 Uhr diesmal 23,65 Millionen Menschen ab drei Jahren auf herkömmlichem Weg im ZDF zu. Zwar sind das etwas niedrigere Quoten als bei der Partie gegen die Schweiz am vergangenen Sonntag sowie beim Gruppenspiel gegen Ungarn am 19. Juni – diese sind aber möglicherweise durch das in Teilen Deutschlands gute Wetter zu erklären. Sportbars und Public Viewing zählen nicht mit in die Quoten ein.