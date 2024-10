Fussball-Legende Johan Neeskens verstorben

Er war einer der grössten niederländischen Fussball–Helden und ein echter Weltstar: Johan Neeskens ist am Sonntag im Alter von 73 Jahren plötzlich verstorben. Das gab der niederländische Verband KNVB unter anderem via X bekannt, für den Neeskens bis zu seinem Tod als Funktionär und Aushängeschild aktiv war. Er habe sich während der Teilnahme am verbandseigenen «World Coaches»–Programm in Algerien unwohl gefühlt und sei wenig später gestorben.