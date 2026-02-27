Fussball-Star Marco Reus wird zum dritten Mal Vater

Marco Reus (36) und seine Ehefrau Scarlett Gartmann (32) dürfen sich auf weiteren Nachwuchs freuen – das Paar erwartet zum dritten Mal Nachwuchs. Auf Instagram teilten sie ein bewegendes Video, das sie gemeinsam mit ihren zwei Töchtern auf einer grünen Wiese zeigt. Der 36–Jährige steht hinter Scarlett und legt seine Arme um sie. Die Töchter streicheln sanft den Babybauch. Dazu schrieben sie: «Unsere Familie wächst – Baby Nummer 3 ist unterwegs.» Im März 2019 kam ihre erste Tochter zur Welt, im Januar 2024 folgte die zweite.