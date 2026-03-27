Fussball statt Tanzparkett: «Let's Dance»-Fans gucken in die Röhre

Doppelter Einsatz unter dem Motto «Idols Night»

Show vier hat es in sich: Erstmals müssen die Tanzpaare in dieser Staffel nicht einen, sondern gleich zwei Tänze in einer Sendung meistern. Das kostet Kondition, Konzentration und obendrein noch ein Kostüm mehr – denn die Sendung steht unter dem glitzernden Motto «Idols Night». Juror Joachim Llambi hatte es bereits vorangekündigt: Moderation, Jury und Tanzpaare erscheinen als lebende Hommagen an grosse Legenden. Jorge González schlüpft in die Rolle von David Bowie, Motsi Mabuse wird zu Josephine Baker und Llambi selbst tritt als John Travolta auf.