Fussball-WM in Katar: Das müssen Fans vor der Einreise wissen

Wichtige Verhaltensregeln

Vor allem als Frau sollte man auf seine Kleiderwahl achten. Generell sind bedeckte Knie zu empfehlen, die kurzen Shorts also lieber zu Hause lassen. Auch transparente und schulterfreie Oberteile sind in Katar nicht gerne gesehen. Beim Baden am Strand ebenfalls vorher die Kleiderordnung studieren, am Hotel-Pool sind Bikinis in der Regel kein Problem. Nacktbaden oder oben ohne in der Sonne liegen ist hingegen meist verboten.