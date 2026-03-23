Fussballer Julian Draxler ist erneut Vater geworden

«36 Wochen Liebe. Jetzt schon zwei Wochen von dir. Willkommen auf der Welt, Baby–Girl», schrieb das Paar auf Instagram zu einer Bilderreihe. Ein Foto zeigt sie gemeinsam mit ihrem 2022 geborenen Sohn, Sethanie hat darauf einen deutlichen Babybauch. Ein weiteres Bild zeigt das Neugeborene mit einem Herz–Emoji über dem Gesicht. Zudem ist der grosse Bruder beim Schieben des Kinderwagens zu sehen.