Fussballer Julian Draxler ist erneut Vater geworden

Überraschende Neuigkeiten von Julian Draxler (32): Der Fussballstar ist erneut Vater geworden. Das verkündeten er und Ehefrau Sethanie Draxler Taing am Sonntag in den sozialen Medien. Demnach kam die Tochter des Paares bereits vor zwei Wochen zur Welt. Die Schwangerschaft war zuvor nicht bekannt.
«36 Wochen Liebe. Jetzt schon zwei Wochen von dir. Willkommen auf der Welt, Baby–Girl», schrieb das Paar auf Instagram zu einer Bilderreihe. Ein Foto zeigt sie gemeinsam mit ihrem 2022 geborenen Sohn, Sethanie hat darauf einen deutlichen Babybauch. Ein weiteres Bild zeigt das Neugeborene mit einem Herz–Emoji über dem Gesicht. Zudem ist der grosse Bruder beim Schieben des Kinderwagens zu sehen.
Seit sieben Jahren ein Paar, seit 2025 verheiratet
Nationalspieler Julian Draxler und die französische Tänzerin Sethanie Taing machten ihre Beziehung 2019 offiziell. Im Oktober 2022 wurden sie Eltern eines Sohnes. Im Juni 2025 gaben sich die beiden in Paris das Jawort. Die Familie lebt in Katar, wo Draxler seit September 2023 beim Verein Al–Ahli SC unter Vertrag steht.