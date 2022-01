Fussballer Max Kruse gewinnt «Schlag den Star»

Max Kruse (33) hat am Samstagabend (29.1.) die ProSieben-Show «Schlag den Star» gewonnen. Der Fussballprofi von Union Berlin setzte sich gegen TV-Moderator Steven Gätjen (49) durch, der spontan eingesprungen war, und sicherte sich 100.000 Euro. Dabei war Gätjen in einem Spiel zu Beginn, in dem es um Fussballfragen ging, sogar noch in Führung gegangen... Am Ende hatte der Sportler dann doch die Nase vorne.