Fussballer, Nationalheld, Familienvater: Bastian Schweinsteiger wird 40

Vom Skandal–Schweini zum Fussballgott

Dabei hätte am Anfang seiner Karriere noch niemand damit gerechnet, zu was sich Bastian Schweinsteiger entwickeln würde. Zu Beginn füllte der junge Profi nämlich durch flegelhaftes Verhalten abseits des Platzes die Boulevardblätter. 2002 wurde Schweini, wie die Presse ihn sehr zu seinem Bedauern nannte, nachts in weiblicher Begleitung im Pool des FC–Bayern–Profitraktes erwischt. Am Steuer seines Dienstwagens nahm er es auch nicht so genau und musste mehrfach seinen Führerschein abgeben.