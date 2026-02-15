Fussballer Timo Werner bestätigt Baby-News: «Wir sind Eltern»

Familienglück und neuer Verein in den USA

Wie «Bild» berichtete, freut sich das Paar über eine Tochter, die am Mittwoch zur Welt gekommen sein soll. Für Timo Werner ändert sich dieses Jahr also viel: Denn neben dem privaten Familienglück steht ein grosser beruflicher Wechsel an. Am heutigen Sonntag verabschiedet er sich von seinem Klub RB Leipzig. Werner hat einen neuen Vertrag bei den San José Earthquakes in der amerikanischen MLS unterschrieben, der bis Juni 2028 läuft. Wann ihm seine Frau mit dem Baby nach Kalifornien folgen wird, ist laut der Zeitung noch unklar.