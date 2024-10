Fussballprofi Dominik Kohr rettete einer Frau das Leben

Dominik Kohr (30) hat am Mittwochabend (9. Oktober) vermutlich ein Menschenleben gerettet. Im Interview mit dem SWR erzählte der Fussballprofi von Mainz 05, dass er auf der Heimfahrt von einem Benefizspiel an der Autobahn A60 eine Person im Graben bemerkt habe, die sich «abzustützen» schien. «Das kam mir komisch vor, deshalb bin ich nochmal an der Stelle vorbeigefahren. Und da habe ich die Frau nur noch liegen gesehen», so der Sportler.