Fussballstar Alisha Lehmann ist wieder vergeben

Wer ist Montel McKenzie?

Anders als die Verflossenen der prominenten Fussballerin ist Montel MxKenzie kein Profi–Fussballer – ein Unbekannter ist er jedoch nicht. In England kennt man McKenzie vom Trash–TV: Der Londoner nahm bei den britischen Formaten «Love Island» (2023) und «Love Island: All Stars» (2025) teil. Fussball spielt er zwar auch – allerdings nicht als Profi: McKenzie kickt in der siebten Liga beim Club Folkestone Invicta FC. Die beiden kennen sich unter anderem aus der «Baller League» in London, in der Alisha als Managerin eines Teams fungiert.