Fussballstar Cristiano Ronaldo zwischen Disziplin und Patchwork-Glück

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro – seine Herkunftsfamilie aus Madeira

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, so sein voller Name, wurde am 5. Februar 1985 in Funchal, der Hauptstadt der portugiesischen Insel Madeira geboren. Als jüngstes von vier Kindern ist er in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Sein Vater, José Dinis Aveiro, arbeitete als Gärtner, seine Mutter, Maria Dolores dos Santos Aveiro, als Köchin.