Fussballstar Erling Haaland und seine Isabel werden Eltern

Zu sehen ist der Fussballstar in seinem Trikot im Stadion nach dem Nationalmannschaftsspiel gegen Slowenien, bei dem er sich zu Norwegens neuem Rekordtorschützen gemacht hatte. Ebendiesen Ball, mit dem ihm das gelungen war, hat er sich als Babybauch unter das Trikot geschoben und einen Daumen zum Nuckeln in den Mund. Dabei lächelt er verschmitzt in die Kamera.