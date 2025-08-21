Fussballstar Jamal Musiala: So geht er mit Rückschlägen um

Bis Jamal Musiala (22) wieder auf dem Spielfeld steht, wird es noch einige Zeit dauern. Bei der Klub–WM hatte sich der Fussballprofi schwer verletzt. Doch solche Rückschläge sieht er nicht unbedingt als negativ, wie er im Cover–Interview der neuen Ausgabe von «GQ Germany» erklärt. «Verletzungen gibt es in einer Karriere nun mal», sagt Musiala. «Ich sehe sie aber auch als Chance, seinen Körper besser kennenzulernen und so Erfahrung zu sammeln. Es geht darum, Rückschläge zu nutzen, um stärker zurückzukommen.»