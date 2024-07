Fussballstar Kai Havertz hat geheiratet

Der Fussballstar verriet zudem, dass die Hochzeit am vergangenen Donnerstag stattgefunden hat. Er schrieb zu den Bildern mit Herz–Emoji: «18.07.24 – forever». Seine frischangetraute Ehefrau hat ihren Namen auf Instagram, wo sie über 500.000 Follower hat, bereits in Sophia Havertz geändert. In ihren Storys schrieb sie zu einem der Bilder von der Hochzeit: «Mein Ehemann». Auf den beiden Instagramprofilen sammeln sich bereits zahlreiche Glückwünsche von Fans und prominenten Kollegen.