Fussballstar Kylian Mbappé: Vom Problemviertel an die Weltspitze

In einem herzlichen offenen Brief an die «Kinder in Bondy» und die «Kinder in der Banlieue» schrieb Kylian Mbappé bereits im Jahr 2020: «Unser Viertel ist ein unglaublicher Schmelztiegel verschiedener Kulturen – französisch, afrikanisch, asiatisch, arabisch, aus allen Teilen der Welt. Menschen ausserhalb Frankreichs reden immer schlecht über die Banlieues, aber wenn man nicht von hier ist, kann man nicht wirklich verstehen, wie es ist. Die Leute reden von ‹Schlägern›, als ob sie hier erfunden worden wären. Aber Schläger gibt es überall auf der Welt. Überall auf der Welt gibt es Menschen, die es schwer haben... Als ich ein Kind war, habe ich gesehen, wie einige der härtesten Jungs in der Nachbarschaft Lebensmittel für meine Grossmutter trugen. Diese Fassette unserer Kultur sieht man nie in den Nachrichten. Man hört nur von den schlechten Seiten, nie von den guten.»