Fussballstar Neymar und Freundin Bruna Biancardi haben sich getrennt

Biancardi schreibt auf Instagram: «Dies ist eine private Angelegenheit, aber da ich oft mit Nachrichten, Verdächtigungen und Witzen in Verbindung gebracht werde, möchte ich euch informieren, dass ich nicht in einer Beziehung bin.» Für ihre Tochter Mavie würden die beiden aber weiterhin als Team in Verbindung stehen. Mehr möchte das Model nicht preisgeben und bittet um Privatsphäre. Neymar hat sich zu der Trennung bislang nicht geäussert.