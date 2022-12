Fussballwelt trauert um Pelé: «König des Fussballs hat uns verlassen»

Der französische Star Kylian Mbappé (24) erklärte bei Instagram: «Der König des Fussballs hat uns verlassen, aber sein Vermächtnis wird niemals vergessen werden. Ruhe in Frieden, König.» Bewegende Worte wählte auch die englische Fussball-Legende Gary Lineker (62) bei Twitter. Mit Pelé sei «der göttlichste aller Fussballer» gestorben. An sein Spiel seien in der Vergangenheit nur wenige Auserwählte herangekommen. «Er mag von uns gegangen sein, aber er wird immer fussballerische Unsterblichkeit besitzen.»