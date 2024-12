G. G. Anderson feiert 75. Geburtstag: «Ich fühle mich wie 40»

Sie haben bereits wieder einige Auftritte angekündigt: Worauf freuen Sie sich 2025 am meisten?

Anderson: Wir machen im September die «Schlager & Spass Kreuzfahrt mit Andy Borg», wo einige Kolleginnen und Kollegen dabei sind und es in die Türkei oder nach Griechenland geht. Da freue ich mich schon, obwohl ich immer so ein ganz komisches Gefühl auf dem Schiff habe. Flugzeug geht bei mir allerdings noch schlechter, weil ich Flugangst habe. Mit Andy Borg bin ich dann auch noch auf Tournee und mit Stefan Mross habe ich ein paar Konzerte. In Sachen Auftritte mache ich jetzt nicht jedes Ding, aber wenn du kein anderes Hobby hast ausser Musik, ist es schwierig und ich weiss dann auch relativ wenig mit mir anzufangen (lacht). Früher waren wir jeden zweiten, dritten Tag auf irgendeiner Bühne, das ist Gott sei Dank heute nicht mehr so. Es sind schöne Sachen, die ich mir rauspicke und ich lasse immer ein bisschen Zeit dazwischen. Nicht, weil ich keine Kondition habe, aber das ist mir alles zu anstrengend. Ich will Spass am Leben haben und das soll nicht in Stress ausarten.