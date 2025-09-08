Gabriella und Jacques von Monaco starten ins neue Schuljahr

Gabriella und Jacques zeigen ihre Schulranzen

Auf einem Foto zeigen die beiden stolz ihre Schulranzen: Der Thronfolger hat sich für eine grau–schwarze Roblox–Variante entschieden, seine Schwester für einen himmelblauen Rucksack mit Häschen–Motiv und einer hellblauen Labubu–Puppe. Hand in Hand machen sich die beiden auf den Weg in den Unterricht.