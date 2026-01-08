Gaby Dohm überstrahlt bei der «Extrawurst»-Weltpremiere in Essen alle

Die 82–Jährige, die in «Extrawurst» die Rolle der Elisabeth Scholz verkörpert, erschien zu der Premiere in einem stilvollen schwarzen Hosenanzug. Als besonderen Hingucker – und um sich gegen die klirrende Kälte zu schützen –, hatte sie sich zudem einen breiten, orangefarbenen Schal über die Schultern geworfen. Weitere Bilder der Veranstaltung zeigen Dohm freudestrahlend an der Seite ihrer Kolleginnen und Kollegen sowie einzeln posierend. Auch Autogramme verteilte sie bereitwillig auf dem roten Teppich, ehe es nach drinnen ins Warme ging.