Gaby Dohm verrät: Darum wurde «Die Schwarzwaldklinik» beendet

Am 25. März 1989 strahlte das ZDF die letzte Folge der «Schwarzwaldklinik» aus. Obwohl die Serie in 43 Länder verkauft worden und international zum Kult geworden war, zogen die Macher einen Schlussstrich. Der Grund? «Wir waren uns damals alle einig: Jetzt ist es genug», verrät Dohm nun. «Die Serie war ausgeschöpft. Wir waren der Meinung, sie wird schwächer, wenn man sie ewig auswalzt, so wie heute manche andere Serie.»