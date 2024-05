Gaby Köster: «Ich gebe die Hoffnung nicht auf»

«Ich gebe einfach die Hoffnung nicht auf»

Zudem verriet Gaby Köster in dem «Bunte»–Gespräch, sie sei «glücklich im Rahmen meiner Möglichkeiten. Es ist nicht so, dass ich aufgebe und sage, jetzt ist es halt so, wie es ist.» Sie fügt hinzu: «Ich gebe einfach die Hoffnung nicht auf, dass sich nicht doch noch etwas gesundheitlich verbessert und ich irgendwann wieder laufen kann. Einmal wieder über eine Wiese laufen, »das wäre einer meiner Wünsche«, so Köster, die unter anderem durch die TV–Shows »RTL Samstag Nacht«, »7 Tage, 7 Köpfe« und ihre Comedy–Serie »Ritas Welt" bekannt wurde.