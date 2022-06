Gal Gadot: Cocktailkleid in «Tiffany»-Blau erregt Aufsehen

Gal Gadot (37) hat am Donnerstagabend bei der «Vision & Virtuosity»-Ausstellung von «Tiffany & Co.» in der Londoner Saatchi Galerie alle Blicke auf sich gezogen. Der «Wonder Woman»-Star erschien in einem hochgeschlossenen Cocktailkleid in den typischen Farben des amerikanischen Luxuslabels. Die Ärmel des gerippten Kleids waren dreiviertellang. Der schwarze Saum, der ihre Knie beim Gehen umspielte, war mit Plissee-Falten verziert.