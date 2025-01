Gal Gadot, Gwyneth Paltrow & Co.: Stars feiern Israel-Hamas-Waffenruhe

Die ersten Geiseln sind frei – und auch Hollywood atmet auf. Am Sonntag wurden Romi Gonen, Emily Damari und Doron Steinbrecher aus der Gefangenschaft der Hamas entlassen. Die israelischen Streitkräfte bestätigten ihre Ankunft in Israel, nachdem zuvor eine Waffenruhe zwischen den Konfliktparteien in Kraft getreten war.