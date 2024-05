Gala-Dinner in Oslo: Mary von Dänemark überstrahlt alle

Sie seien «nicht nur Nachbarn und Kollegen, sondern Familie und Freunde», erklärte Frederik in seiner Rede beim Staatsbankett. «Unsere Länder haben gemeinsame Werte, eine gemeinsame Kultur und Geschichte, und die dänisch–norwegischen Bande sind sehr stark. Mary und ich werden alles in unserer Macht Stehende tun, um all das zu bewahren, was uns jetzt und in Zukunft miteinander verbindet.»