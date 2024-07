Gala in Beverly Hills: Harry und Meghan ehren engen Freund Tyler Perry

«Während meiner gesamten Karriere habe ich mich bemüht, Menschen zusammenzubringen und denjenigen eine Stimme zu geben, die in den Medien oft unterrepräsentiert sind», sagt Perry laut «The Hollywood Reporter» in einem Statement zu seiner Ehrung, die die Verleihung eines Preises beinhaltet. «Ich fühle mich geehrt, diese Auszeichnung vom Paley Center for Media zu erhalten, einer Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Macht und Bedeutung der Medien hervorzuheben.» Maureen J. Reidy, Präsidentin des Paley Center for Media, erklärte: «Durch sein gefeiertes und produktives Werk hat Tyler Perry seinen Platz als eine der grössten und einflussreichsten Persönlichkeiten der Medienwelt gefestigt.» Mit jedem neuen Projekt bringe er die Branche und die Kultur weiter voran. «Es ist uns eine grosse Ehre, Tyler am 4. Dezember mit unserer höchsten Auszeichnung, dem Paley Honors Award, zu ehren.»