Gala in Madrid: Königin Letizia und König Felipe werfen sich in Schale

Königin Letizia (51) und König Felipe von Spanien (56) haben am Donnerstag eine Preisverleihung in Madrid besucht – und sich für die Gala stilvoll in Schale geschmissen. Für die Mariano Awards in der spanischen Hauptstadt wählte Felipe einen schicken, modernen Smoking in Nachtblau. Darunter trug er ein weisses Hemd in Kombination mit einer ebenfalls dunkelblauen Fliege. Ein zusätzliches i–Tüpfelchen seines edlen Outfits waren die glänzenden Lack–Anzugschuhe.