Gala in Wien: Sylvie Meis erscheint mit neuem Freund

Sylvie Meis (46) wurde am Mittwochabend (16. Oktober) in Wien bei den «Vienna Awards for Fashion & Lifestyle» mit dem «Icon of the Decade»–Award ausgezeichnet. Zu dem Event brachte die Moderatorin eine ganz besondere Person mit: ihren neuen Partner Patrick Gruhn. Für gemeinsame Fotos posierten die beiden zwar nicht. Wie Bilder der «Kronen Zeitung» zeigen, sass das Paar während der Gala in der Wiener Hofburg aber gemeinsam am Tisch.