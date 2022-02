Galaxy S22: Das sind die neuen Flaggschiffe von Samsung

Auf die inneren Werte kommt es an

Der Prozessor, den Samsung in Europa in allen drei Geräten verbaut, ist der hauseigene Samsung Exynos 2200. Dabei handelt es sich um einen 4-Nanometer-Prozessor mit acht Kernen, der sich in ersten Benchmark-Tests gut schlägt. Samsung kooperiert hierfür mit Chiphersteller AMD, dessen RDNA-2-Technologie unter anderem auch in Sonys Playstation 5 und Microsofts Xbox Series X zum Einsatz kommt.