Galaxy Unpacked: Samsung stellt neue Hardware vor

Samsung Ring: Ein Neuling unter den smarten Wearables

Der Galaxy Ring ist eine echte Neuheit im Samsung–Portfolio. Der in den US–Grössen 5 bis 13 erhältliche Ring ist mit drei Sensoren ausgestattet, die die Schlafqualität und die Herzfrequenz messen. Die Daten sendet der Ring an die «Samsung Health»–App, die wiederum mit der KI interagiert, um die Resultate zu interpretieren. Samsung verspricht für den wasserdichten Ring aus Titan eine Akkulaufzeit von einer Woche, Hunderte von Ladezyklen und den Beginn der Ära von «AI Health». In den drei Farben Titan–Schwarz, Titan–Silber und Titan–Gold präsentiert ihn Samsung in Paris zwar für 399 Dollar, verkauft ihn in Deutschland aber für 449 Euro.