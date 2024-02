Galentines Day: Kristin Davis postet Throwback-Fotos der «SATC»-Stars

«And Just Like That...»: Staffel drei kommt 2025

Im Dezember wurde bekannt, dass «Sex and the City»–Fans sich in Geduld üben müssen, denn bis zur Veröffentlichung der dritten Staffel von «And Just Like That...» wird es noch etwas dauern. Das zeigte ein vom Streamingdienst Max veröffentlichter Ausblick auf YouTube. Demnach wird es erst 2025 neue Folgen – und dann auch wieder nur mit Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis – geben.