Gallagher-Brüder in Wembley vereint: Liam und Noel feiern ManCity-Sieg

Schon vor dem Anpfiff hatte Liam auf X kein Geheimnis aus seinen Plänen gemacht: «Ich freue mich darauf, einen Tag mit meinen Liebsten zu verbringen – und zufällig findet zur gleichen Zeit ein Fussballspiel statt.» Er scherzte zudem laut «Daily Mirror» gegenüber Fans, er werde per Gleitschirm in die Loge einschwebend eintreffen. Einem nervösen City–Fan riet er: «Sei nicht nervös, es ist nur ein Spiel, ein Fussballspiel – atme tief durch und hab Spass dabei.»