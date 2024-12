Game Awards: Von «The Witcher IV» bis Harrison Ford und Ella Purnell

Diese letzte grosse Ankündigung des Abends liess die Herzen von PlayStation–Fans höherschlagen. Naughty Dog, das Studio hinter den «Uncharted»– und «The Last of Us»–Reihen, kündigte «Intergalactic: The Heretic Prophet» an. In dem Weltraumabenteuer geht es um die Kopfgeldjägerin Jordan A. Mun, die auf einem entfernten Planeten gestrandet ist.