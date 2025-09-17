«Game of Thrones»-Fans dürfen sich 2026 auf gleich zwei Serien freuen

Das mag zunächst nach schlechten Neuigkeiten klingen. Schliesslich war zuvor kommuniziert worden, dass die zweite Ableger–Serie von «Game of Thrones» noch in diesem Jahr erscheinen soll. Zugleich haben Anhänger der komplexen Fantasy–Welt nun doppelte Vorfreude mit Blick auf das kommende Jahr. Denn auch das bislang einzige andere Spin–off, «House of the Dragon», wird 2026 mit seiner nunmehr dritten Staffel zurückkehren. Die neuen Folgen über den internen Krieg des Hauses Targaryen sind für Juni angekündigt.