«Game of Thrones»: Sophie Turner verteidigt Skandalszene

Sansa–Darstellerin Sophie Turner (29) hat die Vergewaltigungsszene zehn Jahre später in einem Interview mit «Flaunt» neu eingeordnet. «Ich hatte das Gefühl – und habe es immer noch –, dass ‹Game of Thrones› ein Licht auf Dinge geworfen hat, von denen viele Leute dachten: ‹Oh Gott, so etwas kann man doch nicht zeigen›», sagte sie dem Magazin.