«Game of Thrones»-Staffel? «Stranger Things»-Stars deuten Tode an

Ein Albtraum-Slasher als weiteres Vorbild

Dass die in zwei Teile gesplittete vierte Staffel so düster wie noch keine zuvor wird, deutete bereits der unlängst veröffentlichte erste Trailer zu den neuen Folgen an. In der letzten Szene zeigt der Clip auch den augenscheinlich neuen Hauptbösewicht von Staffel vier. Entgegen den bisherigen Monstern aus der Parallelwelt hat das neue Böse dieses Mal einen sehr menschlichen Körper und erinnert ein wenig an den Nachtkönig aus «Game of Thrones» - eine weitere Reminiszenz?